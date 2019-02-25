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Allianz Türkiye’de üst düzey atama

Sağlık Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği’ne atanan Okan Özdemir’den boşalan CMO pozisyonuna Onur Kırcı getirildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
Allianz Türkiye’de üst düzey atama

Sağlık Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği’ne atanan Okan Özdemir’den boşalan CMO pozisyonuna Onur Kırcı getirildi.



Sigorta sektörünün lideri ve güçlü finans kuruluşu Allianz Türkiye’de çevik dönemin atamaları devam ediyor. 1 Kasım 2018 itibarıyla Sağlık Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği’ne atanan Okan Özdemir’den boşalan CMO pozisyonuna Onur Kırcı getirildi. Onur Kırcı, çevik çalışma modeli çerçevesinde oluşturulan Dijital Sigortalar Takımı’nın da başına geçerek Pazarlama ve Dijital Sigortalar Direktörlüğü ile İcra Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.



Onur Kırcı kimdir?


Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olan Onur Kırcı, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına 2002 yılında Citibank’ta müşteri temsilcisi olarak başlayan Kırcı, Allianz Türkiye Ailesi’ne 2003 yılında katıldı. Kırcı, Allianz Türkiye bünyesinde Acente Temsilcisi, Bölge Müdürü, Acente Koordinasyon Müdürü, Kanal Yönetimi Grup Başkanı gibi çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Son olarak Kanal Yönetimi, İş ve Strateji Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Onur Kırcı, 1 Kasım 2018 itibarıyla Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Direktörü ile İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:03
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