Allahümme inneke afuvvün kerimun duasının anlamı nedir? Allahümme inneke afuvvün duası

Allahümme inneke afuvvün kerimun duasının anlamını sizler için derledik. Türkçe okunuşu ve anlamını yazdığımız bu duanın ne kadar büyük bir manaya geldiğiniz okuduğunuzda farkedeceksiniz.

H.z. Aişe, Kandil Gecesi'ne ermenin şükrünü ve şevkini idrak etmek için Rasulullah'a (s.a.v.) yönelip şöyle bir soru soruyor. "Ya Rasullallah, bu özel geceye erme şerefine nail olursam nasıl dua edeyim" dedi.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu duayı tavsiye ederek, özellikle kandil gecesinde dua edilmesini tavsiye etti.

Okunuşu: Allahümme inneke afuvvün kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî.

Anlamı: Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet.