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İSLAM

Allahümme inneke afuvvün kerimun duasının anlamı nedir? Allahümme inneke afuvvün duası

Allahümme inneke afuvvün duasını binlerce kişi anlamını bilmeden ediyor. Özellikle Kur'an kurslarında öğretilen bu duanın anlamını sizler için derledik. Peki ama Allahümme inneke afuvvün ne demek? Allahümme inneke afuvvün duasının anlamı nedir? Allahümme inneke afuvvün duasının Arapça ve Türkçe anlamı nedir? Allahümme inneke afüvvün kaç kere okunmalı? İşte merak edilen detaylar ve duanın anlamı...

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:10:00 - 2020-05-31 14:34:58
Allahümme inneke afuvvün kerimun duasının anlamı nedir? Allahümme inneke afuvvün duası

Allahümme inneke afuvvün kerimun duasının anlamını sizler için derledik. Türkçe okunuşu ve anlamını yazdığımız bu duanın ne kadar büyük bir manaya geldiğiniz okuduğunuzda farkedeceksiniz.

H.z. Aişe, Kandil Gecesi'ne ermenin şükrünü ve şevkini idrak etmek için Rasulullah'a (s.a.v.) yönelip şöyle bir soru soruyor. "Ya Rasullallah, bu özel geceye erme şerefine nail olursam nasıl dua edeyim" dedi. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu duayı tavsiye ederek, özellikle kandil gecesinde dua edilmesini tavsiye etti.

Okunuşu: Allahümme inneke afuvvün kerîmun tuhibbul afve fa'fu annî.

Anlamı: Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet.

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