Allahu Ekber diye bağırdığı için gözaltına alındı!

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir sinema salonunda film gösterimi sırasında 'Allahu ekber' diye bağıran bir kişi 'terörü savunduğu' gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir sinema salonunda film gösterimi sırasında "Allahu ekber" diye bağıran şahıs gözaltına alındı. Pazar akşamı Avrupa'nın en büyük sinemaları arasında gösterilen Grand Rex'te meydana gelen olaydan dolayı zanlı hakkında 'terörü savunduğu' gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Sinema salonundaki görgü tanıklarının ifadelerine göre, pazar akşamı düzenlenen seansta iki adam filmi yüksek sesle eleştirdi ve "politik" bir yapım olduğunu söyledi. Etraftakilerin sessiz olmaları yönündeki uyarılarının ardından adamlardan biri ayağa kalktı, ellerini göğsüne koydu ve 'Allahu ekber' diye bağırdı. Bunun üzerine yüzlerce kişi çıkış kapılarına yöneldi.

Joker filmi

Paris'in ünlü sinema salonlarından Grand Rex'te Joker filminin gösterildiği bildirildi. Joker filmi toplumdaki hakim sistem tarafından ezilen ve görmezden gelinen Arthur Fleck'in düzene isyan edip şiddete başvuran "Joker" adlı bir karaktere dönüşmesini konu alıyor.

Sinema salonundaki yetkililere göre film, içerdiği düzen karşıtı temalardan dolayı gösterildiği salonlarda daha önce de benzer olaylara neden oldu.

Fransa'da dün yaşanan cami saldırısı

Fransa'nın Bayonne kentindeki cami önünde dün yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen silahlı saldırıda, 74 ve 78 yaşlarındaki 2 kişi ağır yaralandı.

Fransa’da güncel İslamofobi’nin sayısal görünümü

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının yaptığı son araştırma ve yayınladığı rapor oldukça ses getirmişti. Avrupa İslamofobi Raporu ismiyle yayınlanan raporda fazlasıyla dikkat çekici veriler var ancak yukarıdaki olayın yaşandığı ülkeye, Fransa’ya gidersek karşımıza şu sayılar çıkıyor.

2017 yılında 446 İslamofobik vaka belgelenmiş durumda ve 2018 senesinde bu sayı 676 oalrak kaydediliyor. 676 vakanın 20’si fiziksel saldırı şeklinde gerçekleşirken 568 vaka ayrımcılık ve 88 vaka ise nefret suçu olarak tanımlanıyor.