Allah’ın yardımıyla işgali durdurduk

Fetullahçı teröristler tarafından yapılan hain darbe girişimi üzerinden tam 2 yıl geçti. Gözü dönmüş eli kanlı darbeci teröristlerin Atatürk Havalimanı önünde getirdiği tankın önüne kendini siper eden Metin Doğan, Akit’te konuştu. 15 Temmuz’un simge isimlerinden biri hale gelen, tankın önünde yatarken çekilen fotoğrafıyla akıllarda kalan Doğan; o gece darbecilere karşı verdiği mücadeleyi anlattı.

“ŞEHİT OLMAYA GELDİM...”

15 Temmuz gecesi havalimanının girişinde tankların sıralandığını gördüğünü dile getiren Metin Doğan, “Motosiklet sürücüsüne, beni havalimanına getirdiği için para vermek istedim. Çocuğa, ‘ben buraya ölmeye geldim, büyük ihtimal de öleceğim, artık para benim işime yaramaz’ dedim. Sonra bir anda darbecilerle karşılaştım. 40-50 kişi vardı havaalanında. Askerler havaya birkaç el ateş ettiler. Tüm gücümle koşmaya başladım, tankların önüne geldim. Elimi kaldırdım, tank durdu. Bana bağırmaya başladılar. O gece tankın altına yatan bir kişi görürlerse olayın ciddiyetini anlarlar diye düşündüm. Hareket edince sağ paletin altına yattım, kelime-i şehadet getirdim. Tüm gücümle de bağırıyordum ‘ben Türk askeriyim!’, ‘Siz kimin askerisiniz?’ diyerek Allah’ın yardımı ile tankı durdurdum” ifadelerini kullandı.

“KÜLLİYE’YE GİTMEK İSTERİM”

Türk milletinin diriliş gecesinin simge isimlerinden olan Doğan, şunları söyledi: “Ben partici bir kişi değilim ancak Cumhurbaşkanımıza karşı büyük bir sevgim var. 21. Yüzyılın firavunlarına karşı Cumhurbaşkanımızı savunmaktan her zaman gurur duydum. 2 yıl içinde Cumhurbaşkanımızla birkaç belediye programda karşılaştık. Külliyeden bu zamana kadar hiç davet almadım. 15 Temmuz programlarında Erdoğan’ı canlı canlı görmek isterdim. Ben şimdiye kadar 459 tane program yaptım, 37 tane üniversite gezdim.”

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL