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Aktüel Kediye şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı
Aktüel

Kediye şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

Kocaeli'de kediye kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 17:26:00 - 2023-01-03 17:27:17
Kediye şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

Kocaeli'de kediye kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde bir kişinin kediye şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.

Görüntülerdeki kişinin D.A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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