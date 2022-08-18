Allah'ın kulu üzerinde kulun da Allah'ın üzerindeki hakkı!

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Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV), zaman zaman yanındakileri uyarmak, ilgi ve meraklarını arttırmak için farklı şekillerde sorular sorarak konuya dikkat çekerdi.

Efendimiz (SAV) bir gün beraber yolculuk ettiği Yemen Valisi Muaz bin Cebel'e, "Ey Muaz, yüce Allah'ın kulu üzerinde hakkı nedir bilir misin?" diye sordu.

Ashabın önde gelenlerinden Muaz, "Allah ve Resulü (SAV) daha iyi bilir." diye cevap verdi.

Efendimiz (SAV), Muaz'a şöyle buyurdu: Kulun O'ndan başka İlah ve Rab kabul etmemesi ve O'na ibadet etmesidir.

Biraz yürüyüp mesafe aldıktan sonra, Peygamberimiz (SAV) yeniden "Ey Muaz." diye seslendi.

Muaz, "Buyurun ey Allah'ın elçisi." dedi.

Efendimiz (SAV) yeniden sordu: Muaz! Sen kulun Allah'ın üzerindeki hakkını biliyor musun?

Hz. Muaz, "Nedir o, ey Allah'ın elçisi?" diye karşılık verdi.

Efendimiz'in (SAV) mübarek dilinden şu sözler çıktı: Allah'ın onlara azap etmemesi, onları cennetine koymasıdır.

Kaynak: (Buhari, Rikak, 37) - (İbn Hanbel, V,239)