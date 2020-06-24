'Allah’ın ayetlerini yeryüzünden silmeye çalışıyorlar' diyen Metin Külünk, DSÖ Başkanı'nın konuşmasına işaret etti

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı (DSÖ) Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Halen yüzleştiğimiz en büyük tehdit virüs değil, küresel düzeyde dayanışma ve liderlik eksikliği. Bu salgını bölünmüş bir dünyayla yenemeyiz!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından Ghebreyesus'un ilginç sözlerini paylaşan AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, "DSÖ ne demek istiyor?" diye sordu.

"DSÖ Başkanı’nın bu ifadelerle işaret etmek istediği şey nedir? Salgın sadece küresel bir niteliğe sahip olduğu için mi küresel bir liderlikten bahsetmektedir? Ancak DSÖ Başkanı, virüsten daha tehlikeli olan şeyin küresel liderlik eksikliği olduğunu beyan etmektedir. Yani konunun, salgının küresel boyuta erişmesiyle ilgisi yoktur. Ona göre dünyanın her halükârda küresel liderlik eksikliği sorunu vardır. Ona göre, bu eksikliği görmek ve de kabul etmek için ille de bir salgına gerek yoktur. Peki, DSÖ Başkanı’nı salgının kaynağı, tanısı, tedavisi ve gelecek ölçekteki önlenebilirliği dışında böyle konuşmaya iten şey nedir?" diyen Külünk, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Allah’ın ayetlerini yeryüzünden topyekûn silmeye çalışıyorlar"

"Küreselizmin oyun kurucuları, post-modern bir Fransız Devrimi ile dünyayı yeni bir sürece sürüklemek kulvarında bir küresel dayanışma ve küresel liderlik kaosu peşindeler! Fransız Devrimi ile sözde sultayı devirenler, dipteki aristokratizmi yeni bir kimliğe büründürerek yereldeki bu ihtilâl düşüncesini sağlık, eğitim ve üretim bandında küresel boyuta taşımak arzusuyla yüzlerce sulta devşirdiler. Bu devşirilmiş sultalar, ulusüstü şirketlerle dünya nüfusunun tümüne yetmeyeceğini düşündükleri kaynakları yönetmek için dünya devletlerini ortadan kaldırmak ve milletleri tek tip, kumanda edilebilir, standart (satan-dart) frekansa tâbi bir kimliğe hapsetmeye, Allah’ın ayetlerini yeryüzünden topyekûn silmeye çalışıyorlar."

"Küreselci zihniyet artık daha açık oynamaya başladı"

Külünk, "Dünya Sağlık Örgütü, bu yolda Çin’den tüm dünyaya yayılan bir salgını tanı, teşhis ve tedavi noktasında değerlendirmek yerine, küreselizmin merkezi ve doğrudan eyerine oturttuğu Çin’i temize çıkartmak ve küreselizme hizmetini ayan etmek adına gerçekleri bu kadar yüksek bir perdeden gizlemekten çekinmeyerek konuya tıp ve ecza kategorileri yerine politika ile bakıyor. Küreselci zihniyet artık daha açık oynamaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.