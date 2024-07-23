Allah'ın ağacından bile mahrumuz: O bölgeden son durumu açıkladı! Güya, orada dünyanın kıskandığı köy

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lefkoşa’da ağaçlık alan olmadığını söyledi ve bu durumu eleştirdi.

Erden, Lefkoşa'da sokak ağaçlandırması konusunda kötü olunduğuna dikkat çekti.

Erden’in açıklaması şöyle:

"Dünyanın birçok ülkesinde, özellikle Akdeniz ülkelerinde yol kenarında kaldırımlarda yüksek yüksek Benjamin ağaçları vardır. Yürürken veya bir araç park ederken gölgesinden istifade edilir. Dünyanın kıskandığı en büyük köy olan Lefkoşa'da, Allah'ın ağacından bile mahrumuz. Tepede 50 derece sıcakta gölgesine araç park edecek bir ağaç bulmak Rum'dan ganimet Çatalköy'de tarla bulmak gibi. Şaka bir yana, bırakın asfaltı, kaldırımı, parkı bir sokak ağaçlandırması konusunda bile çok çok kötüler...”

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