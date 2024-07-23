  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye gece gündüz çalışmalar yapıyordu! Yeni savaş uçağı projesinde herkesi kandırdılar

Türkiye'den Pekin'deki bildiriye ilişkin açıklama! 'Memnuniyet duyduk'

Yeni Renault Duster Türkiye’de satışta! Fiyatı bomba etkisi yaptı

Katar, BAE, Suudi Arabistan Türkiye'den oraları almaya hazırlanıyor! İşte bu beklenmiyordu

S-400 anlaşmasının gizli bilgileri sızdırıldı! Her şey açığa çıktı

ABD'li alkolik mühendis her şeyi berbat etti! Türkler o petrol kuyusunu terk etti

Dünyanın gözü Türkiye'de! Çanakkale'de bulundu

Dünyaya son dakika kodu ile duyurdular: Türkiye savaş gemilerini oraya konuşlandırdı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan Bakanın açıklaması Kıbrıs'ı yutmak istediklerini gösterdi

Turizm sektöründe şaşırtan şok gerçek: Türkler turizmdeki gücünü koruyor
Aktüel Allah'ın ağacından bile mahrumuz: O bölgeden son durumu açıkladı! Güya, orada dünyanın kıskandığı köy
Aktüel

Allah'ın ağacından bile mahrumuz: O bölgeden son durumu açıkladı! Güya, orada dünyanın kıskandığı köy

Yeniakit Publisher
2024-07-23 23:07:00 - 2024-07-23 23:11:48
Allah'ın ağacından bile mahrumuz: O bölgeden son durumu açıkladı! Güya, orada dünyanın kıskandığı köy

SÜİB Başkanı Mahmut Erden, Lefkoşa’da ağaçlık alan olmamasını eleştirdi ve “Dünyanın kıskandığı en büyük köy olan Lefkoşa'da, Allah'ın ağacından bile mahrumuz. Tepede 50 derece sıcakta gölgesine araç park edecek bir ağaç bulmak Rum'dan ganimet Çatalköy'de tarla bulmak gibi” dedi.

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lefkoşa’da ağaçlık alan olmadığını söyledi ve bu durumu eleştirdi.

Erden, Lefkoşa'da sokak ağaçlandırması konusunda kötü olunduğuna dikkat çekti.

Erden’in açıklaması şöyle:

"Dünyanın birçok ülkesinde, özellikle Akdeniz ülkelerinde yol kenarında kaldırımlarda yüksek yüksek Benjamin ağaçları vardır. Yürürken veya bir araç park ederken gölgesinden istifade edilir. Dünyanın kıskandığı en büyük köy olan Lefkoşa'da, Allah'ın ağacından bile mahrumuz. Tepede 50 derece sıcakta gölgesine araç park edecek bir ağaç bulmak Rum'dan ganimet Çatalköy'de tarla bulmak gibi. Şaka bir yana, bırakın asfaltı, kaldırımı, parkı bir sokak ağaçlandırması konusunda bile çok çok kötüler...”

Turizm sektöründe şaşırtan şok gerçek: Türkler turizmdeki gücünü koruyor
Turizm sektöründe şaşırtan şok gerçek: Türkler turizmdeki gücünü koruyor

Ekonomi

Turizm sektöründe şaşırtan şok gerçek: Türkler turizmdeki gücünü koruyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O ilçenin simge meyvesi! İtalyanlar bayılıyor!
O ilçenin simge meyvesi! İtalyanlar bayılıyor!

Ekonomi

O ilçenin simge meyvesi! İtalyanlar bayılıyor!

Turizm sektöründe şaşırtan şok gerçek: Türkler turizmdeki gücünü koruyor
Turizm sektöründe şaşırtan şok gerçek: Türkler turizmdeki gücünü koruyor

Ekonomi

Turizm sektöründe şaşırtan şok gerçek: Türkler turizmdeki gücünü koruyor

{relation id:1871910 slug:'turkler-turizmdeki-gucunu-koruyor-karsin-yeni-turizm-cenneti-turizm-sektorunde-dengeler-altust-oldu'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23