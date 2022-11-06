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Gündem Allahım yardım et! Yeni bir deprem daha! Kandilli, şiddetini az önce duyurdu
Gündem

Allahım yardım et! Yeni bir deprem daha! Kandilli, şiddetini az önce duyurdu

Ege, beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İzmir'de meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından bir sarsıntı daha oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 11:22:00 -
Allahım yardım et! Yeni bir deprem daha! Kandilli, şiddetini az önce duyurdu

Ege, beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İzmir'de meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından bir sarsıntı daha oldu. 

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Ege Denizi'nde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Çevre illerden hissedilen depremin derinliği 4.0 km olarak ölçüldü. 

 

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