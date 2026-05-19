Allah'ı anma zikir bayramı

İşte o yazı;

Gençlik Allah'ın, onu anarlar. Zikir kelimesi çağdaş Türkçe'de anmak. Anlamak, anmak, anlatmak. İşte deruni anlamak, sonra onu pratiğe dönüştürmek, dile dökmek. Anmak, sonra da piyasada anlatmak. Ve ortalama bir kavram olarak anmak, anmak.

Hatta and içmek de oradan geliyor. And içme metinleri falan hatırlayın, bu bir ara baya bir dayatılmıştı. Şu anda bir miktar gevşeme oldu.And içme, dolayısıyla yani zikir etme, onun metni, klasiği, marşı ne derseniz deyin. İslam'ın and içmesi aslında bir amentüdür. Ben bunu yıllarca çalıştık veya pratik yapmaya çalıştık.Amentü billah, ve melaiketih, ve kütübih, ve rüsülih, ve'l yevmil ahir, ve bil kader, hak. Eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammed Resulullah. Bu.

Ve ya Fatiha. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Yani bunu çoğaltmak mümkün ama azı özü bu.Zikir bu. Zikir bir ibadettir. Zikir bir ibadettir.Hatta kitapların ismi bile Kur'an'da zikir diye geçer, özellikle İncil'in ismi. Diğer bütün kitaplarda ara ara zikir diye zikredilir. Ve Allah'a dönüktür.

Müzzemmil Suresinde Vezkur isme Rabbek ve tebett ileyhi tebtile. Daha ilgili surelerden. Bizim iç eğitimimizi, donanımızı hazırlayan o surede, Müzzemmil Suresinde Rabbinin ismini zikret ve ona betül ol.Ona müsbet müptela gidip de efendim böyle heva, şehavi, uyuşturucu, alkol veya batıl ideolojilerin müptelası değil. O müptela bakın hep böyle kötü kullanıldığı için müptela kavramı da kötü algılanmış. Buradaki müptela kelimesi müsbet.Allah'a müptela ol o zaman o çok güzel bir şey. Ama kötülüğe müptela olursak kötü. Biz öyle olmuş ki müptela kavramı artık tamamen kötü anlaşılır olmuş.Niye? Çünkü biz yani özellikle yeni nesil, gençlik hep kötülüğe müptela olur hale gelmiş. Şiddet, uyuşturucu, batıl ideolojiler. Çocukların, gençlerin köleleştirilmesi, ruhların çalınması.Ahiretlerini geçtik dünya geçemeyiz de o zaten gitti. Yani gözünün önündeki dünyası günü bile çalınıyor insanların. Elinin Allah'ın verdiği rızkı çalınıyor.Allah'ın verdiği aklı çalınıyor. Allah'ın verdiği ülkesi çalınıyor. Yani bu çoğaltabilirsin.Bütün bunlar zikirsizlikten, yanlış andiçmelerden.

Bakın işte biz ne dedik burada? İlahi Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Öyle mi? Mevlid-i Nebi ve Çocuk Bayramı.Şimdi de ne diyorum bakın. Gençlik, gençler Allah'ın Allah'ı anarlar. Şunu bunu anma günleri bakın.Ne ğarib değil mi? Ne kadar? Bakın. Zikir ne dedi? Allah'a. Sonra Nebiye... Allah Teala kitabında Beni zikredin ben de sizi zikrederim.Hatta en basit örneklerinden Nebi aleyhisselamı Allah nasıl görüyor? İbrahim'i zikrediyor. Çünkü bakın Allah böyle zikrediyor. Hem zikrediyor İbrahim Nebi'yi, onun gibi Nebileri, Muhammed Nebi'yi, bize hem de onları zikrettiriyor.Muhammed Nebi'ye salâ edin. Sadece zikir de değil. Salâ, yaslan, omuz vermek, davasını ayağa kaldırmak.Bu salâ da o salâdır.

Egîm-ü salâ dediğimiz, yaptığımız rütüel o asıl salânın davayı, dini ayağa kaldırmanın oraya omuz vermenin, oradan güç almanın içtiması. Yani asıl salâya hazırlık toplantısı.Bu kadar. Bir hazırlık, içini boşaltmışız. Aslı yok, hazırlığın da içini boşaltmışız.Niye toplandığımızı bilmiyoruz. Peki mesela Cuma nedir arkadaşlar? Rabbi-i Randevi ama onun da özü ne? Cuma, Cem günü.Peki niye, niye? Salâya çağrıldığınız zaman salâya. Ekîm-ü salâ bile değil. Direnişe, davaya çağrıldığınız zaman koşun, ne yapın? Vezkürullah. Allah'ı zikredin. Aslında Cuma zikrullah günüdür. Cuma da bunun içtimasıdır.Bakın şu anda biz içtima yapıyoruz. Acizane, ben dilim döndüğünce, yapabildiğimce bir şeyler hatırlatıyorum. Siz zaten benden daha iyi biliyorsunuz.Birçok insan daha. Bu bir hatırlatma, motivasyon, teşvik. Sonra bugün zikrullah.Burada yoğunlaşıyoruz. Öncesi, sonrası. Hatta ben ne diyorum? Cuma ibadet, pazar, iş günü.

Bakın benim birçok afişim var. Cuma, Rabbî randevu. Niye zikrullah? Allah zikre çağırmış.Allah'ın çağırdığı günde, diğer günden farkı yok edilmiş. Ama çocuklar için bayram, gençler için seyran, sanki kendi malı. Kim yarattı? Kim yaşatıyor? Gelecek kimin elinde? E o zaman ipi kimin elinde olsun ya? İpi de Allah'ın elinde olsun.Hakkıdır yani. Hem hakkıdır, hem de insanları yönlendirmeye tek layık ehil merci Allah'tır. Öyleyse, ipimiz de Allah'ın elinde olsun.Zikrimiz de O olsun. O zaman, ilahi zikir, tapınırcasına bir zikir ancak Allah'a. Allah'tan başkasına yapmak, şirk koşmaktır.Allah'la adeta ilahlık makamına başka ortaklar koymaktır ki, bu affedilmez bir cürümdür. Affedilmez bir suçtur. Dünya kadar nüsuk ibadeti yap.İşte savm, salat, hac, zekat. Ama o temel altyapı yok, o sepetin altı delikse, yani imanı sıkıntı, mesela, Allah'ı zikrullahın ötesinde başka zikirler varsa, kusura bakmayın.

Peki, Allah buyurdu, sizi anarım. Bunu nereye koyacağız? O beşeri bir zikir. Yani Allah'ı zikrediyoruz, tapınma seviyesinde, müptela seviyesinde. Ama O'nun şunu da zikretmeli Nebiler, Nebilerin izinden giden, nebilerin ashabı, bugün onların izicileri, takipçileri, Allah'ın veli, dostları. Her mümin, müminse Allah'ın velisidir. Onlar evliyadır, müminse.Evet, elbette onların aralarında ufak tefek seviye farkları olabilir ama hepsi külliyen. Peki onları nasıl zikredeceksin? Allah dediği için, Allah'ın dediği şekilde. İlahlaştırarak değil, haşa.İbrahim Nebi'yi bile zikrediyorsan, ben İbrahim Nebi'nin karşısına gelip, saygı duruşu yapıp, tapınırcasına, kıbleye koyabilir miyim? O Nebi, O Allah. Allah'ın zikri ayrı, O'nun zikri ayrı.

Allah da demeseydi zikretmez, Allah zikret dediği için zikreder. Ruh hali bu olacak. Ve onu da bir Nebi olarak, bir beşer olarak zikredeceğim.Ama Allah'ı ilah olarak zikredeceğim. Mesela Ali Aleyhi ridanın sözü, Haceri Esvet için ne diyor? Ey Haceri Esvet, sen bir siyah taşsın. Nebi Aleyhisselam seni selamlamasaydı seni selamlamazdım.Bitti. Nebi Aleyhisselam selamladı diye selamlıyor. Peki vardır bir hikmeti. Allahın hikmetinin kimisini anlarız? Çoğunu anlamayız.Allah buyurduysa eyvallah. Hatta Ebubekir Sıddık Nebi Aleyhisselam için ne buyuruyor? Bunu kim söyledi? Muhammed Nebi. Tamam o zaman, öyleyse doğrudur.Bu anlayış. Niye? O Allah'ın Resulü. Niye? O Allah. Ben hepsini anlamayabilirim. Kafam aklım benim, Allah bana ne kadar bir şey verdiyse yetenek o kadar. Kısmet. Çoğunu anlamam. Emrettiyse bir hikmet vardır düşüncesi. Allah bunu emretmiş, emrettiği şekilde onun. Beşeri ilahlaştırarak, Allah'a eş tutarak değil. Bakın, Allah'ı sever gibi severler, haşa. Bu şirk olur.Allah'tan korkar gibi kork, haşa. Veya Allah'tan daha çok sever, haşa haşa. Allah'tan daha çok çekinir, haşa haşa.Allah'ın sevgili kulu bile olsa, Resulü bile olsa onu beşer olarak seversin, Allah'ı ilah olarak. İlah olarak zikredersin. Bu Allah'la me'an, Allah'la beraber.Allah'ın dostlarını seversin. Allah'ın dostlarını zikredersin. Bu tamam, makuldür, müsbettir.Ölçü dahilinde. Orada bile ölçüsüzlük olmaz.

Ya ötekisi, Allah'a rağmen.Allah'ın Nebisi değil. Allah'ın Nebisi'nin ashabı taraftarı değil. Onun izinde tebası değil. Hatem ü Nebiye Arap bedevi, kitaba uydurması getirdiği kitabı bilmem ne diyen, küstahlıklarında bulunan şu bu farketmez şaibeli şahsiyetleri beşer gibi bile zikretmek doğru olmaz. Sıradan bir beşer gibi. Zikretmek Allah'ın bu zikir yasasına, anayasasına aykırıdır.Anayasal bir suçtur. İtikadi bir suçtur. Biz burada böyle kıytırık konuları bahsetmiyoruz kusura bakmayın.Burada imani konuları bahsediyoruz. Hayat memat konuları bahsediyoruz. Öyle teferruatla ilgilenmiyoruz. Ama bu imani tutum yoksa onların hiçbir kıymeti yok. Bu varsa onlar yoksa bile cennetliksiniz. Bunların üstüne onlar varsa cennetteki mertebeniz yükselir.Bu kadar.

Dolayısıyla bakın bu önemli bir mevzu. Allah'a rağmen şaibeli şurada burada dün bugün yarın farketmez.Allah'a rağmen şaibeli kişileri anla, zikretme seromonileri, programları itikadı bozar, imanı bozar, ahlakı bozar, sadakati bozar. Bu bir suçtur. Allah yaratsın, Allah yaşatsın, onlar gütsün öyle mi? Ya bu beşeri planda bile ihanettir.Hani vatana ihanet suçu var ya o en basit hali o beşeri planda. Ondan daha ileri bir suçtur bu. Ama bu suçlar o kadar sıradanlaşmış ki hatta bir emri vaki hatta bir hayatın gerekliliği, vatandaşlık görevi haline dönmüş.

Hiç kimse de buna temas etmiyor. Ne diyaneti, ne ilahiyatı, ne siyaseti. Ya kitap bu, ben cennete gideceksem, bu dünyam cennet olacaksa bunun anahtarı, anayasal kitabı Kur'an. Ona kulak verelim. O da böyle açık, Allah'a rağmen şaibeli kişiler tapınırcasına zikredilenez, anılamaz. Zikirmezar, Anıtkabir olamaz.