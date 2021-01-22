'Allah yanlarına bırakmasın' Kandil emir veriyor HDP çocukları kaçırıyor

6 yıldır oğlu Mehmet’ten haber alamayan acılı anne İmmihan Nilifırka, oğlunun kokusuna hasret kaldığını, artık yüzünü bile unutmaya başladığını belirterek "Kandil’deki teröristlerden emir alan HDP, binlerce fakir fukaranın çocuğunu dağa götürdü. Öğrencileri kandırıyor, topluyor bu binaya getiriyorlar. Buradan da Kandil'e götürüyorlar. Allah kimsenin hakkını bırakmasın onlara” dedi. 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın ise şunları söyledi: "Bir Kürt olarak söylüyorum HDP ve vekilleri bizi temsil etmiyor. Onların kimlerin temsilcisi olduğu belli.” HDP’nin İzmir İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti sürdüren Yasür Dülge ise, evlatları alıkonulan tüm anne babaları bu zulmü haykırmaya ve nöbet tutmaya çağırdı.