'Allah ve devlet kelimelerini bir arada görmek istemiyorum' diyen Farah Zeynep Abdullah'tan sosyal medya kararı
Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği bilinen ve 'Allah ve devlet kelimelerini yan yana görmek istemiyorum' diyerek tepkileri toplayan Farah Zeynep Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından sosyal medya hesabını kapattı.
TRT'nin final yapan Masumlar Apartmanı adlı dizisinde 'İnci' karakterini oynayan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği bilinen Farah Zeynep Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki zaferinin ardından sosyal medya hesabını kapattı.
Abdullah'ın Twitter hesabına girenler, "Böyle bir hesap yok" yazısıyla karşılaştı.
Farah Zeynep Abdullah, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından skandal bir paylaşımda bulunmuştu.
Sosyal medya hesabından, "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter." ifadelerini kullanan Abdullah, tepkileri toplamıştı.
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