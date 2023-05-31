  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya devleri bir arada! Türkiye hamlesi: Dünyanın en büyük transit limanı hakkında karar! Türk imzası atıldı

CHP'li belediyeden 'rant'a yabancı kılıfı

Hayko Çepkin konserine gelenlerden Kılıçdaroğlu için böyle oy istemişti! Acaba utanır mı?

Gergerlioğlu 28 Şubat mücadelesi ile HDP'deki mücadelesini karşılaştırdı! 'Hemen terörist diyorlar'

Detaylar resmen ortaya çıktı! Haziran ayı sonunda her emekliye 2 bin liradan fazla para

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yenilince oyundan çekildi! Selahattin Demirtaş: Aktif siyaseti bırakıyorum

Seçim sonrası Rusya'dan Türkiye'ye resmen talep yağıyor, akın akın geliyorlar! Büyük kazanç dolar yağacak

Savaş uçakları havada karşı karşıya geldi! Çin'den jet hızında açıklama

Ordu'da bebeğini öldürüp tarlaya gömen cani anne hakkında yeni gelişme

Almanya'dan Rusya hamlesi
Medya 'Allah ve devlet kelimelerini bir arada görmek istemiyorum' diyen Farah Zeynep Abdullah'tan sosyal medya kararı
Medya

'Allah ve devlet kelimelerini bir arada görmek istemiyorum' diyen Farah Zeynep Abdullah'tan sosyal medya kararı

Yeniakit Publisher
2023-05-31 21:42:00 -
'Allah ve devlet kelimelerini bir arada görmek istemiyorum' diyen Farah Zeynep Abdullah'tan sosyal medya kararı

Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği bilinen ve 'Allah ve devlet kelimelerini yan yana görmek istemiyorum' diyerek tepkileri toplayan Farah Zeynep Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından sosyal medya hesabını kapattı.

TRT'nin final yapan Masumlar Apartmanı adlı dizisinde 'İnci' karakterini oynayan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği bilinen Farah Zeynep Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki zaferinin ardından sosyal medya hesabını kapattı.

Abdullah'ın Twitter hesabına girenler, "Böyle bir hesap yok" yazısıyla karşılaştı.

Farah Zeynep Abdullah, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından, "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter." ifadelerini kullanan Abdullah, tepkileri toplamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23