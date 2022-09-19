Allah sizin belanızı versin! Bunların kanı bozuk, kanı
İstanbul Fatih'te polise silahlı saldırı düzenlendi. Nişanca Mahallesi’nde polis, durdurduğu iki şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu.
İstanbul Fatih'te polise silahlı saldırı düzenlendi. Nişanca Mahallesi’nde polis, durdurduğu iki şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu.
Edinilen bilgilere göre, Fatih Nişanca Mahallesi’nde polis, durdurduğu iki şüpheli şahıs tarafından silahla vuruldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.