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Medya Allah sizi kahretsin! İnsanlar enkaz altındayken bunu yaptılar
Medya

Allah sizi kahretsin! İnsanlar enkaz altındayken bunu yaptılar

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşarken Borsa İstanbul’da işlem gören çimento hisselerinin yükselmesine isyan etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 11:39:00 -
Allah sizi kahretsin! İnsanlar enkaz altındayken bunu yaptılar

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşarken Borsa İstanbul’da işlem gören çimento hisselerinin yükselmesine isyan etti.

Bazı otobüs firmalarının da deprem bölgelerindeki yakınlarının yanına gitmek isteyen insanların acısını hiçe sayarak otobüs biletlerine zam yaptığını belirten Şahin, yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşarken…

Göçük altında binlerce insan kurtarılmayı beklerken…

Borsa İstanbul’da işlem gören çimento hisseleri yükseldi!

Bazı otobüs firmaları deprem bölgelerindeki yakınlarının yanına gitmek isteyen insanların acısını hiçe sayarak otobüs biletlerine zam yaptı!

100 liralık battaniyelerin fiyatı bir anda 250 liraya yükseldi!

Vurguncular böylesine büyük bir insanlık dramını bile fırsata çevirmekten çekinmedi. Söylenecek çok şey var ama sırası değil.

Sadece onlar mı? Bir de depremi bahane edip sosyal medyada işi siyaset zeminine çekmeye çalışan tipler var.

Arkadaş ne hesabınız, ne derdiniz varsa biraz sabredin. Millet canının derdinde. Koca bir ülke tek yürek olmuş yaralarını sarmaya çalışıyor. Çocuklar göçük altında. Gencecik askerler kurtarma çalışmalarında şehit oluyor. Siz neyin peşindesiniz? Hiç olmazsa şu günlerde savaş baltalarınızı toprağa gömün. Çok mu zor bunu yapmak, insan olmak?"

 

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Yorumlar

emekli emekli

burada devreye devlet girecek bu tip akbabalara, 100 tl lik malı 300 tl ye satan o.ç. larının ticari hayatını bitirecek cezaları devlet kesecek, yeter artık..

beton ustası

Şahin o hissederlar çimento alsın o çimentoları karıp analarının açık kalan kapı aralıklarına beton atalım
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