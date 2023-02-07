Allah sizi kahretsin! İnsanlar enkaz altındayken bunu yaptılar

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşarken Borsa İstanbul’da işlem gören çimento hisselerinin yükselmesine isyan etti.

Bazı otobüs firmalarının da deprem bölgelerindeki yakınlarının yanına gitmek isteyen insanların acısını hiçe sayarak otobüs biletlerine zam yaptığını belirten Şahin, yazısında şunları kaydetti:

"Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşarken…

Göçük altında binlerce insan kurtarılmayı beklerken…

Borsa İstanbul’da işlem gören çimento hisseleri yükseldi!

Bazı otobüs firmaları deprem bölgelerindeki yakınlarının yanına gitmek isteyen insanların acısını hiçe sayarak otobüs biletlerine zam yaptı!

100 liralık battaniyelerin fiyatı bir anda 250 liraya yükseldi!

Vurguncular böylesine büyük bir insanlık dramını bile fırsata çevirmekten çekinmedi. Söylenecek çok şey var ama sırası değil.

Sadece onlar mı? Bir de depremi bahane edip sosyal medyada işi siyaset zeminine çekmeye çalışan tipler var.

Arkadaş ne hesabınız, ne derdiniz varsa biraz sabredin. Millet canının derdinde. Koca bir ülke tek yürek olmuş yaralarını sarmaya çalışıyor. Çocuklar göçük altında. Gencecik askerler kurtarma çalışmalarında şehit oluyor. Siz neyin peşindesiniz? Hiç olmazsa şu günlerde savaş baltalarınızı toprağa gömün. Çok mu zor bunu yapmak, insan olmak?"