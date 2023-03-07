"Allah şerlerinden korusun! Bunlardan bu millete zerre hayır gelmez"

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, altılı masada yaşanan krize dair çok önemli tespitler yaptı.

Kaplan, özetle şunları kaydetti:

"Bu masadan da bu ittifaktan da millete zerre hayır gelmeyeceğini, en ufak anlaşmazlıkta sistemi kilitleyip devleti krize sokacaklarını, ekonomiyi altüst edeceklerini gözlerimizle gördük. İzlediğimiz adeta bir sirk gösterisiydi; jonglör topları yere düşürecek mi diye bakmaktan gözlerimizi alamadık. Ama daha iktidar bile olmadan düştükleri hal buysa, Allah ülkemizi bu kumar masasından korusun!"



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