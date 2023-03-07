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Medya "Allah şerlerinden korusun! Bunlardan bu millete zerre hayır gelmez"
Medya

"Allah şerlerinden korusun! Bunlardan bu millete zerre hayır gelmez"

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, altılı masada yaşanan krize dair çok önemli tespitler yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 15:33:00 -
"Allah şerlerinden korusun! Bunlardan bu millete zerre hayır gelmez"

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, altılı masada yaşanan krize dair çok önemli tespitler yaptı.  

Kaplan, özetle şunları kaydetti:

"Bu masadan da bu ittifaktan da millete zerre hayır gelmeyeceğini, en ufak anlaşmazlıkta sistemi kilitleyip devleti krize sokacaklarını, ekonomiyi altüst edeceklerini gözlerimizle gördük. İzlediğimiz adeta bir sirk gösterisiydi; jonglör topları yere düşürecek mi diye bakmaktan gözlerimizi alamadık. Ama daha iktidar bile olmadan düştükleri hal buysa, Allah ülkemizi bu kumar masasından korusun!"

 
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