Allah sana akıl fikir versin Ruşen! Sana inananlara da! Suriye için yaptığı hesaplar çöp oldu

Ruşen Çakır, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, Halep’teki olayların büyüyeceğine ve Türkiye’nin müdahalesiyle SDG-YPG unsurlarının etkisiz hale getirileceğine inananlara "Allah akıl fikir versin" diyerek alaycı bir üslup kullanmıştı.

"Olmaz" dediği ne varsa gerçek oldu!

Ancak gelinen noktada Türkiye’nin kararlı duruşu ve bölgedeki dinamiklerin değişmesiyle terör unsurları ağır darbe aldı. Çakır’ın "imkansız" dediği senaryo, fonlandığı odakları üzecek şekilde gerçekleşti.

Suriye cumhurbaşkanı Şara vura vura SDG'yi ezdi geçti. Çakır'ın sözlerinin aksine Türkiye'de de hiç bir şey olmadı!

Kirli fon trafiği belgelerle sabit

Medyascope çatısı altında yürütülen faaliyetlerin finans kaynağı olan Chrest Foundation, EED ve SIDA gibi kuruluşlar, Türkiye karşıtı ajandalarıyla biliniyor. Ruşen Çakır, 2021 yılında patlak veren "fon fon" skandalında bu paraları aldıklarını itiraf etmiş ve "bağımsız gazetecilik" bahanesine sığınmıştı. Ancak milletin değerlerine ve devletin bekasına karşı yürütülen bu "operasyonel gazeteciliğin" maskesi, sahadaki her zaferle birlikte biraz daha düşüyor.

Fonlu koroda kimler yok ki?

Sadece Çakır değil; P24, 140Journos ve Serbestiyet gibi yapılar da aynı karanlık havuzdan beslenen diğer halkalar olarak dikkat çekiyor. Milli çıkarlar söz konusu olduğunda her fırsatta "karşı mahallenin" borazanlığını yapan bu yapıların, Suriye’deki son gelişmeleri nasıl bir kılıfa uyduracağı ise merak konusu. Buna bazı emekli generaller de dahil.