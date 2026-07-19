Araştırmacı-yazar Vehbi Korkutata, küresel ve bölgesel dengeleri sarsan son gelişmeleri kaleme aldığı analizinde, Ortadoğu'da derinleşen ABD-İran çatışmasını ve Türkiye’yi bekleyen stratejik riskleri değerlendirdi. Ankara-Kahire yakınlaşmasının Tel Aviv'de neden olduğu tedirginlikten, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında çıkan kırmızı bülten kararına kadar pek çok kritik konuya dikkat çeken Korkutata, bölgedeki askeri hareketliliğin Türkiye için de ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı.

İşte araştırmacı-yazar Vehbi Korkutata’nın, bölgedeki askeri mühimmat krizinden Hürmüz Boğazı'ndaki sıcak çatışmalara kadar uzanan o çok konuşulacak yazısı:

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanların aradan 10 yıl geçmesine rağmen, amaçlarından vazgeçmediğini belirtti. Başkan Erdoğan, mücadelede dikkatli ve kararlı olmaya devam edeceklerini açıkladı.

Ankara ve Kahire yakınlaşması İsrail'de endişe oluşturdu.

İsrail merkezli Ynet'in analizinde, Türkiye ve Mısır'ın son dönemde sıklaştırdığı ortak askeri tatbikatlara dikkat çekildi. İki ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlenmesinin Tel Aviv açısından yeni bir stratejik risk oluşturduğu savunuldu.

Önemli duyuru!

Netanyahu'ya kırmızı bülten kararı!

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı hakkında insanlığa karşı suçlardan kırmızı bülten çıkardı.

ABD, İran'ın dört bir yanını vurdu! İran ateş çemberinde!

ABD Başkanı Donald Trump, geceyi işaret etmişti. Yani Cuma gecesini?

Farklı şehirlerde şiddetli patlamalar yaşanıyor, İran "ateş çemberinde" Arap dünyası, hava savunma sahalarını ABD ve Siyonizm'e açmış durumda!

Anlaşıldı!

Türkiye'ye her an ateş çemberinde olabilir, Allah'ım sen koru!

İran yönetimi Ortadoğu'daki 16 ABD üssüne hasar verdi.

Ey Siyonizm'in uşakları, sizler hava sahasını açtığınız müddetçe, Allah o mazlumların intikamı sizlerden alacaktır.

Bunu unutmayın Arap dünyası, yarın sizler de bu ateş çemberinin içerisindesiniz, sakın ha sakın unutmayın!

Yine Müslümanlara sarılacaksınız! Düşmandan asla dost olunmaz?

İran: ABD'yi füze ve dronlarla vurduk. İran Bekayi, Hürmüz boğazında 2 ABD gemisini vurduk, Siyonizm'e geçit yok. Hürmüz boğazı onlara mezar olacak!

ABD, İran'a saldırı başlattı. Buna misilleme olarak İran, hipersonik füzeler kullanarak çeşitli İsrail askeri üslerine yönelik büyük çaplı bir saldırı düzenledi ve bu saldırı sonucunda bazı üst düzey yetkililerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Erbil'in Khalifan kasabasına Balistik Füze saldırısı düzenledi. ABD'nin mühimmattı tükenmek üzere, 1000'lerce füze attı ve oda bitme noktasına geldi.

İran Ürdün'deki ABD üslerini füze bombardımanına tuttu.

Emin olun, ABD bir daha kendine gelemez, çünkü mühimmat yapmaya başlarsa tam 4 yılını alır.

İsrail Savunma Bakanı, “İran'a yeniden operasyon için hazırlanıyoruz” dedi.

Türkiye ABD ve İsrail'i sözlü olarak uyardı!

Çekilmezse vurur geçeriz?

Bakan Yisrael Katz, İran'a yönelik yeni operasyonlar için ordunun hazırlık yaptığını söyledi.

Katz, bu kez İsrail'in saldırıları bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla gerekli talimatların verildiğini açıkladı.

Geçiş yolu olan köprüleri yerle bir ettiler!

ABD İran'ın lojistik damarlarını vurdu. İran'ı Rusya ve Çin'e bağlayan 6 köprü yerle bir oldu.

İran, Hürmüz boğazı'nda ABD donanması eskortluğundaki bir petrol yüklü tankerini daha vurdu.

ABD, bombalamalarına rağmen İran'ın yeteneklerini zayıflatamıyor gibi görünüyor.

İran'dan askeri gemi uyarısı!

İran, Fransa ve İngiltere'yi uyardı ve “Sakın ha sakın Hürmüz Boğazı'ndan askeri gemi göndermeyin” uyarısında bulundu, “geçerseniz vururuz!” dedi.

ABD üssüne büyük operasyon ve çok sayıda asker yaralandı.

ABD'den "sona erdi" açıklaması!

İran "yenilemez" denilen ABD savaş gemisini vurdu!

İran'ın bu hafta Ürdün'deki askeri üslere düzenlediği saldırılarda birçok ABD askerinin yaralandığı iddia edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, (CENTCOM) İran'a yönelik son saldırı dalgasının sona erdiğini duyurdu.

Araştırmacı Gazeteci yazar

Vehbi Korkutata