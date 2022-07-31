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Gündem 'Allah nazardan korusun' diyen Bakan Soylu duyurdu: Tekirdağ Limanı'nda ele geçirildi
Gündem

'Allah nazardan korusun' diyen Bakan Soylu duyurdu: Tekirdağ Limanı'nda ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ Limanı'ndaki bir ticari gemide 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 19:13:00 -
'Allah nazardan korusun' diyen Bakan Soylu duyurdu: Tekirdağ Limanı'nda ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ Limanı'ndaki bir ticari gemide 242 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter'dan, "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha" notuyla birlikte, "Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı" bilgisini verdi.

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