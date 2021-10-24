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Gündem Allah düştüğün bu duruma bir daha düşürmesin Temel Bey’den Kılıçdaroğlu’nu aratmayan gaf
Gündem

Allah düştüğün bu duruma bir daha düşürmesin Temel Bey’den Kılıçdaroğlu’nu aratmayan gaf

Siyasilerin Mercedes marka makam araçları kullanmasını eleştiren Temel Karamollaoğlu, kendi makam aracının markası sorulunca büyük bir çelişkiye düştü.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 14:01:00 -

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına katıldı.

Karamollaoğlu, Türkiye’de siyasilerin kullandığı makam araçlarının sayısı üzerinden gönderme yapmak isterken pot kırdı.

"Günahtır ya, ne olmuş Renault’a binse?"

Temel Karamollaoğlu, “Türkiye’de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault’a binse?” diye tepki gösterdi.

"Sizin makam aracınız ne?"

Bunun üzerine Pınar Işık Ardor, "Sizin makam aracınız ne şu anda?" diye sordu.

Kısa bir süre duraksayan Karamollaoğlu, "Mercedes şu anda. Bir tane var, onu söyleyeyim" dedi.

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