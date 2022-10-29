Allah bu milleti CHP iktidarından korusun

Sözde helalleşme adı altında oy avcılığına soyunan CHP’nin yönetim kademesi iktidara gelmeleri halinde Türk adaletini nasıl tahakküm altına alacaklarının provasını Yalova’da gerçekleştirdi. Dokunulmazlık zırhına sığınan CHP’li vekiller, yolsuzluk sebebiyle görevinden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı CHP’li Vefa Salman’ın yargılandığı davada taleplerini reddeden mahkeme heyetine tehdit vehakaretler savurması yoğun tepki çekerken, rezalete ilişkin Akit’e konuşan hukukçular, ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırdı’ görüşünde birleşti.

Adaletsizlik geninde var

Türkiye Adalet Platformu Genel Başkanı Avukat Bülent Demir, şu değerlendirmede bulundu: “Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne kadar CHP’nin kodlarında ve genlerinde adaletsizlik vardır. Türkiye’de nerede adaletsizlik varsa ya direkt ya da dolaylı olarak geri planında CHP zihniyetinde insanların müdahalesi vardır. Yargıya kimsenin müdahale etme hakkı yoktur. Yargıçlar bağımsızdır. Yapılan müdahale ile mahkeme heyetine mobing uygulanmıştır. Ancak bu Türk yargısına sökmez. Biz bağımsız yargıçlarımızın yanındayız. Hukukçular olarak, Türkiye Adalet Platformu olarak yargının, bağımsız yargıçlarımızın ve adaletin yanındayız. CHP’nin yapmış olduğu bu aymaz tavrı asla tasvip etmek mümkün değildir. Dolayısıyla bağımsız yargıya müdahale eden CHP’lileri şiddetle ve esefle kınıyorum.”

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Sarı da, şunları söyledi:

Yargıya müdahale

“Milletvekili sıfatını taşıyan kişilerin özellikle mahkeme huzurunda, yargılamaya doğrudan yapmış oldukları saldırganlık hiçbir şekilde kabul edilemez. Parlamentodaki söz, fiil ve eylemlerinde özgürce ve milletin beklentilerine uygun cevaplar vermesi açısından getirilmiş hak ve yetkiler, bağımsız yargı üzerinde tasallut edecek, tehdit edecek ve bağımsız yargıyı sabote edecek bir şekilde kullanılamaz. Özellikle bu provokasyona kalkışan CHP milletvekillerinden, geçmişte de bu tür sınır tanımazlıkları ve hadsizlikleri gördük. Aralarında sözde hukukçu sıfatını taşıyan kişilerin de hukukçu davranışıyla uzaktan yakından bu eylemin içinde yer aldığını belirtmemiz lazım. Mahkemelere karşı, yargılama esnasında heyete karşı açık bir şekilde yapılan bu tür eylemler, hukuk içerisindeki itirazlar değil. Mahkeme başkanı ve üyelerinin şahıslarına karşı küfür ve hakaret ederek, onlara saldırarak, oradaki düzeni bozarak asla kabul edilemez. Bunların geçmişte yaptıkları şey de buydu. Bunlardan adalet, hukuk, hukuka saygı beklemek beyhudedir. Geçmişteki örnekleri ile bugünkü yaşattıklarına bakıldığında, ne olduklarını açıkça ortaya koyuyorlar.”

Zorbalığa savcılık el koydu

Öte yandan, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşmada ve adliye koridorlarında mahkeme heyetine yönelik söylemlerle ilgili, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Milletvekillerinin dosyaları ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.