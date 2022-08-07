Allah bu eşkıyadan milleti korusun! 6'lı ittifak iktidara gelirse dindarlara böyle saldıracaklar!

Katıldıkları canlı yayında gazeteci Latif Şimşek ve Cemal Enginyurt arasında yaşanan gerginliğin ardından Demokrat partili Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Bununla da yetinmeyen Enginyurt koruması aracılığıyla Şimşek'i darp ettirdi.

Avrupa ve ABD fonlarından beslenen Osman Kavala'yı korumaya kalkışan çakma ülkücü Cemal Enginyurt'un, "Türk hakimlerinin kararına herkes saygılı olacak" diyen Latif Şimşek'e saldırması ayrıca dikkat çekti.

6'lı ittifakın üyelerinden Demokrat Parti'de siyaset yapmaya kalkışan Cemal Enginyurt, Millet İttifakı'nın muhaliflerine olan tutumunu da gözler önüne serdi. İzleyen herkesin tepkisini çeken görüntüler, "6'lı ittifak iktidara gelirse dindarlara böyle saldıracaklar" yorumlarına neden oldu.

Görüntüleri izleyen vatandaşlar, "Allah bu eşkıyadan milleti korusun" temennisinde bulundu.