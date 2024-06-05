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Gündem Allah böyle valilerin sayısını artırsın! Mesaiye geç giden kurum müdürüne öyle bir ders verdi ki...
Gündem

Allah böyle valilerin sayısını artırsın! Mesaiye geç giden kurum müdürüne öyle bir ders verdi ki...

Yeniakit Publisher
2024-06-05 14:27:00 -
Allah böyle valilerin sayısını artırsın! Mesaiye geç giden kurum müdürüne öyle bir ders verdi ki...

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, mesaiye geç giden kurum müdürüne bir mektup yazarak ders niteliğinde tepki gösterdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun, mesaiye geç giden kurum müdürüne iletilmek için bıraktığı mektuptan okuyanlar adeta ders çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bugün sabah saatlerinde habersiz bir şekilde tebdil-i kıyafet Erzincan’daki bir kamu kurumuna gitti. Sabah saat 08.00’da başlayan mesaiye gelen kurum çalışanlarını Vali Aydoğdu karşılayarak “hoş geldiniz” dedi.

Vali Aydoğdu bir süre kurum müdürünü bekledi ve kurum müdürünün beklenen sürede mesaiye gelmemesi üzerine kurumdan müdüre verilmesi üzerine bir mektup bırakarak ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı mektupta ders niteliğinde şu cümleler yer aldı:

Sevgili Müdürüm
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Sabah 08.00’da kurumunuza geldim. Mesai arkadaşlarınızı güler yüzle karşılayıp, hoş geldiniz diyerek karşıladım.

Zatıalinizi bekledik, ama sizinle müşerref olamadık. Bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldım, üzgünüm. İyi mesailer.

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