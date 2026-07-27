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Yerel Alkolmetreyi üflemeyen sürücüye 192 bin 800 TL ceza
Yerel

Alkolmetreyi üflemeyen sürücüye 192 bin 800 TL ceza

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Alkolmetreyi üflemeyen sürücüye 192 bin 800 TL ceza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu triportör sürücüsü, alkolmetreyi üflemeyi reddedince ağır ceza ile karşılaştı. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü belirlenen sürücüye toplam 192 bin 800 TL idari para cezası kesildi.

Olay, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin İ. idaresindeki triportör seyir halindeyken polis ekiplerinin dikkatini çekti.
Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin İ. (57) idaresindeki triportör seyir halindeyken emniyet ekiplerinin dikkatini çekti. Durdurulan sürücünün alkollü olduğundan şüphelenen polis ekipleri, olay yerine trafik ekiplerini çağırdı. Trafik polisleri yaklaşık yarım saat boyunca sürücüyü alkolmetreyi üflemesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak Hüseyin İ., tüm uyarılara rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Yapılan incelemede sürücünün daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü belirlendi. Bunun üzerine alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle 40 bin TL ve muayenesiz araç kullandığı için 2 bin 800 TL olmak üzere toplam 192 bin 800 TL idari para cezası kesildi.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından triportör, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.

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