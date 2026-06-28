  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Feodalizm Avrupa'ya geri döndü! Kıdemsizlere fırın kıdemlilere yayla Bitik CHP okeye dönüyor! Hortumcu Mahmut konuştu kimse iplemedi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamaya geçiyoruz Villa başına haraç, meclis üyelerine zarfla ‘kara para’ maaş! CHP’li şile Belediyesi’nde milyonluk soygun! Ticaret Bakanlığından gurbetçilere ve yolculara rahat nefes aldıran açıklama! Gümrükten geçişte her yolcu için muafiyet limitleri belli oldu CHP’li belediyenin toplamadığı çöplükte çıkan yangın makilik alana sıçradı Sosyal medyada büyük beğeni topladı! Mezuniyet töreninde muhteşem konuşma Esfele Safilin kana doymuyor: İblis Gazze'de yine masumları vurdu! AK Parti’den Başkan Erdoğan’a yeni şarkı: Dombra’dan sonra büyük ses getirecek Batı’da ne varsa Doğu’ya da o Terörö üssü Hakkari'den sağlık üssü Hakkari'ye
Yerel Alkollü yakalanan 2 sürücüye toplam 50 bin lira ceza
Yerel

Alkollü yakalanan 2 sürücüye toplam 50 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alkollü yakalanan 2 sürücüye toplam 50 bin lira ceza

Eskişehir'de trafik denetimlerinde alkollü araç kullanan iki sürücüye 25'er bin TL para cezası kesildi, ehliyetlerine 6 ay el konuldu.

Eskişehir'de trafik denetimlerinde alkollü araç kullanan iki sürücüye 25'er bin TL para cezası kesildi, ehliyetlerine 6 ay el konuldu.
Eskişehir'de trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen iki sürücüye 25'er bin TL idari para cezası kesilirken, ehliyetlerine 6 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Yenibağlar Mahallesi sınırları içerisindeki Uludağ Sokak ve İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında durdurulan araçlardaki Z.D. ve B.B. isimli sürücülerin alkollü olduğu tespit edildi. Trafik polislerince yapılan testlerde Z.D.'nin 1, B.B.'nin ise 2,25 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere 25'er bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca her iki sürücünün de ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu bildirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23