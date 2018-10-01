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Alkollü taksici aracını yolun ortasına park edince olanlar oldu

Adana'da aşıra derecede alkollü olduğu ileri sürülen bir taksi sürücüsü gündüz yol ortasına park etti. Olay yerine gelen polisler alkollü sürücüyü uzun süre ayıltamadı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 10:52
Alkollü taksici aracını yolun ortasına park edince olanlar oldu

Adana'da Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi, Gazipaşa Bulvarı'ndan geçen sürücüler yol ortasında bir taksinin çalışır halde hafif çapraz şekilde park ettiğini, içindeki sürücünün de hareketsiz halde yattığını görünce polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis merkezi ekipleri sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak sürücü bir türlü uyanmadı. Polis sürücünün aşırı derecede alkollü olduğunu belirledi. İsminin Gökhan A. olduğu tespit edilen sürücü ayıltılamayınca polis onu arka koltuğa bindirdi. Burada da bir süre sürücüyü ayıltmaya çalışan polis bir sonuç alamadı.

Polis sürücüyü ayıltamayınca taksiyi kendi sürüp polis merkezine götürdü. Sürücü polis merkezine getirilince biraz kendine geldi. Polis merkezinde sürücüye yapılan alkol testinde 125 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu nedenle sürücünün ehliyetine el konulup, 4 bin 500 lira para cezası verildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 10:52
  1. Adana
  2. Alkollü sürücü
  3. taksi şoförü

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