Alkollü sürücünün kullandığı otomobil refüje çarptı
İstanbul Kartal'da alkollü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptı.
Alınan bilgiye göre, Kordonboyu Mahallesi sahil yolunda seyir halinde olan 34 CYN 774 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa K'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, araç orta refüje devrildi.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yara almayan sürücüyü otomobilden çıkardı.
Trafik polislerinin yaptığı kontrollerde, sürücü 2,28 promil alkollü çıktı.
Ehliyetine 6 ay el konulacağı ve "alkollü araç kullanmak" suçundan 1339 lira ceza uygulanacağı öğrenilen sürücü, polis merkezine götürüldü.