  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Alkollü sürücülere yönelik denetimde 1394 kişinin ehliyeti geçici olarak geri alındı
Aktüel

Alkollü sürücülere yönelik denetimde 1394 kişinin ehliyeti geçici olarak geri alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:28:20 -
Alkollü sürücülere yönelik denetimde 1394 kişinin ehliyeti geçici olarak geri alındı

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde gerçekleştirilen "uyuşturucu veya alkol etkisinde araç kullanımı"na yönelik özel denetimde, 1394 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uluslararası kabul gören araştırmalara göre kanda 0,05 g/dl oranı üzerinde bulunan alkolün trafik kaza riskini büyük ölçüde artırdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 2020'nin 10 aylık döneminde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında, kazaya sebebiyet veren sürücülerin yüzde 1,2'sinin alkol etkisinde araç kullandığının belirlendiğine işaret edildi.

Trafik güvenliğini sağlamak, alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla 5-6-7 ve 8 Kasım'da ülke genelinde "uyuşturucu veya alkol etkisinde araç kullanımı"na yönelik özel denetim gerçekleştirildiği, 69 bin 938 araç sürücüsünün denetlendiği ifade edildi.

Açıklamada, denetimde 1362 sürücünün alkol, 48 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullandığının belirlendiği ve haklarında yasal işlem başlatıldığı, 894 kişinin de sürücü belgesinin bulunmadığının tespit edildiği bildirildi.

1136 aracın trafikten men edildiği, 1394 sürücünün ehliyetinin geçici olarak geri alındığı, tespit edilen 7 bin 683 trafik kural ihlali için de ilgililer hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Sürücülerden hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenlikleri için alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları istenilen açıklamada, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış
Dünya

Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış

Karabağ’daki yenilginin ardından Ermenistan halkı sokağa dökülüp hükümet binalarını bastı, siyasetçileri linç etti. Ermenistan Başbakanı Nik..
Berat Albayrak'ın yerine getirilen Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Joe Biden arasında ortak nokta
Siyaset

Berat Albayrak'ın yerine getirilen Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Joe Biden arasında ortak nokta

Sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerine atanan Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Jo..
ABD Senatosu da kazan kaldırdı
Dünya

ABD Senatosu da kazan kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ı seçil..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay