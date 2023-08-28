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Yaşam Alkollü sürücü rezaleti! Polise zorluk çıkardı
Yaşam

Alkollü sürücü rezaleti! Polise zorluk çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-08-28 04:01:00 -
Alkollü sürücü rezaleti! Polise zorluk çıkardı

İstanbul, Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde alkollü bir sürücü polise zor anlar yaşattı.

Kadıköy’de gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘abart egzoz, hız denetimi ve modifiyeli araç’ denetimi gerçekleştirildi. Aracı trafikten men edilen alkollü bir sürücü F.B. ve arkadaşı polis ekiplerine hakaret ederek zorluk çıkardı. Aracının men edileceğini öğrenen sürücü , "Ben gelmiyorum gelirsiniz beni evden alırsınız" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 00.00 ile 03.00 saatleri arasında Kadıköy Sahil Yolu Çetin Emeç Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Denetim esnasında birçok araca cezai işlem uygulandı. Bazı araçlar trafikten men edilirken abart egzoz sebebiyle 4.064 lira ceza yiyen ve aracı trafikten men edilen alkollü sürücü F.B. ve arkadaşı, polis ekiplerine sözlü hakaret edip araçlarının bağlanmaması için zorluk çıkardılar. Alkollü sürücü polis ekiplerine, ’ben aracımı bağlatmıyorum, adresimi vereyim gelin beni evden alın’ diyen ve sözlü hakaretlerine devam eden sürücü F.B. ve arkadaşı polis ekipleri tarafından elleri arkadan kelepçelenerek Bostancı karakoluna götürüldü.

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