Alkollü sürücü kendini lunaparkta sandı ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da D-100 Karayolu Ataşehir mevkisinde alkollü bir sürücünün karıştığı kazada, 4 araç hasar aldı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Ataşehir mevkisinde sabah saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce bir otobüs ve ticari araca, ardından bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle toplam 4 araç kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 2.25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazaya neden olan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. D-100 Karayolu'nun Ataşehir geçişinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.