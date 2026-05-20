Alkollü sürücü kendini lunaparkta sandı ortalığı birbirine kattı
İstanbul'da D-100 Karayolu Ataşehir mevkisinde alkollü bir sürücünün karıştığı kazada, 4 araç hasar aldı.
Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Ataşehir mevkisinde sabah saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada, seyir halindeki sürücü direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce bir otobüs ve ticari araca, ardından bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle toplam 4 araç kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün 2.25 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kazaya neden olan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. D-100 Karayolu'nun Ataşehir geçişinde bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.