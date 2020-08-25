Alkollü sürücü faciası

Verilen bilgiye göre, kaza Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78142. Sokak'ta oldu. Görügü tanıklarının iddiasına göre, A.Y. (25) yönetimindeki 01 KY 238 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce sokak üzerinde yürüyen Hasan ve Sevim Şimşek çiftine, ardından da park halindeki 3 araca çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü de polis tarafından gözaltına alındı.

Park halindeki 3 araçta ise maddi hasar oluştuğu tespit edildi.