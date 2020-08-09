Alkollü sürücü dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde alkollü sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de öldü
Alkollü olduğu iddia edilen Ali K. (37) idaresindeki 46 AAR 969 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce refüje sonra da otobüs durağında bekleyen Seyyid Tolay'a (25) çarparak şarampole uçtu.
Otomobilde bulunan Doğasu Altun (18), Meksenila Bülbül (22) ve Tolay ve araç sürücüsü yaralandı.
Yaralılardan Tolay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan araç sürücüsünün ise 0,99 promil alkollü olduğu belirlendi.