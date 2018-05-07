Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Emrullah Elibüyük yönetimindeki 07 FYF 27 plakalı otomobil Karagedik Mahallesi Osman Kaya Bulvarı'nda, aynı yönde seyreden Kemal Kaya idaresindeki 48 HT 862 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, Elibüyük'ün otomobilinde bulunan Vedat Sönmez, Fatma Gebeş ve diğer aracın sürücüsü Kaya ile yanındaki Cüneyt Karakaya yaralandı.

Yaralılardan Sönmez ve Gebeş Fethiye Devlet Hastanesi'nde Kaya ile Karakaya ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde 2,17 promil alkollü olduğu tespit edilen Elibüyük ise gözaltına alındı.