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Aktüel

Alkollü sürücü cezadan kurtulamadı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolunda zikzaklar çizen alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 13:29:55 -
Alkollü sürücü cezadan kurtulamadı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolunda zikzaklar çizen alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden M. Şa., idaresindeki 46 P 4548 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesi Balkar Beldesi girişinde karayolunda zikzaklar çizmeye başladı. Olayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarıyla jandarma ekipleri ile bölge trafik polis ekipleri aracı yakalayarak durdurdu. Durdurulan araç sürücüsün alkollü olduğu tespit edilmesi üzerine araç sürücüsüne bin 298 TL para cezası kesilirken sürücünün ehliyetine ise 6 ay el konuldu. Öte yandan sürücünün kullanmış olduğu aracıyla çekiciyle otoparka çekildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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