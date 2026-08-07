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Yerel Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı
Yerel

Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

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Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı

Eskişehir-Ankara kara yolunda kontrolden çıkan kamyonet, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen araçtaki yolcu yaralanırken sürücünün 1,70 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece yarısı M.S. yönetimindeki 26 AOC 196 plakalı kamyonetin seyir halindeyken kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.

Refüje çıkan kamyonet, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araç kullanılamaz hale gelirken kamyonette yolcu olarak bulunan N.K. yaralandı.

Kaza, gece yarısı Eskişehir- Ankara kara yolunda meydana geldi. M.S. idaresindeki 26 AOC 196 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, araçta yolcu olarak bulunan N.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı N.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yapılan testte sürücüsü M.S.’nin 1,70 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü M.S. polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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