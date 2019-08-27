0553 313 94 23

Alkollü şahıslar önce köpeği, sonra sahibini darp edip gasp etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, tekmeledikleri köpeğin sahibini tepki göstermesi üzerine darp ederek 600 lirasını gasp eden alkollü 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

27 Ağustos 2019 Salı 14:26
Alkollü şahıslar önce köpeği, sonra sahibini darp edip gasp etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, tekmeledikleri köpeğin sahibini tepki göstermesi üzerine darp ederek 600 lirasını gasp eden alkollü 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde bulunan parkta 22 Ağustos gecesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.G. (47) isimli vatandaş, Çin Aslanı cinsi köpeği ile parkta yürürken yanına alkollü 3 şahıs geldi. Ş.G.’nin köpeği alkollü şahısların yanında duran sokak köpeğine saldırdı. Bu sırada alkollü şahıslardan biri, Ş.G.’nin köpeğine tekme attı. Ş.G., “Köpeğime neden vuruyorsun” deyince, alkollü şahıslar bir anda Ş.G.’ye saldırdı. Ş.G.’yi darp eden şahıslar, cebindeki 600 lirayı da alarak kayıplara karıştı.



Ekipler gaspçıların yakalanması için harekete geçti


Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, Ş.G.’yi darp edip parasını gasp eden şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için bölgedeki güvelik ve kent güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şahısların İzmit Sekapark’ta alkol aldıktan sonra olay yerine geldikleri ve vatandaşı darp ettikten sonra Kadıköy Mahallesi’ne kaçtıkları tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde şahısların F.Y. (23), S.Ö. (23) ve M.A. (31) olduğu belirlendi.



Eş zamanlı operasyonla yakalandılar


Polis ekipleri kimlikleri belirlenen şahıslardan S.Ö.’nün İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde, M.A. ve F.Y.’nin de İzmit Sanayi Mahallesi’nde çalıştıkları iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların ifadelerinde, Ş.G.’nin kendilerine küfür etmesine sinirlenerek vatandaşı darp ettiklerini ve parasını gasp etmediklerini söyledikleri öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından 2 farklı suçtan aranan S.Ö. ile M.A. ve F.Y. Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamilelerin koşması ya da koşu bandı kullanması tehlikeli midir?
    1. Hamilelerin koşması ya da koşu bandı..
    2. Bayrampaşa’da yangın paniği
    3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türk..
    4. Rektör Gür: “Erdem ve faziletle..
    5. İçişleri Bakanı Soylu: "(THK..
    6. Didim’de aylık toplantılara Kaymakam..
    7. Kızının gözleri önünde başından..
    8. Beşiktaş sürpriz atak! Orta sahaya..
    9. Avrasya Tüneli’nde bir araç yan yattı
    10. TVF Genel Müdürü Sönmez: "Öncelikle..
    11. Bodrum’daki asansörün yıkımı 3 gündür..
    12. Didim’de eğlence mekanı..
    13. TVF Genel Müdürü Sönmez: "Burada..
    14. İçişleri Bakanı Soylu: "Mahkemeler..
    15. Aydın Valiliği;Atamohammad Amiri’nin..
    16. Kartal’da park bakım çalışmaları devam..
    17. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü..
    18. Yüzünde maytap patlayan çocuk yaralandı
    19. Akdamar Kilisesi’ni Kafkas..
    20. Terör örgütü PKK'ya ait hedefler..
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’