0553 313 94 23

Alkollü şahıslar dehşet saçtı! Silahlar patladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, alkol alan grup arasında çıkan kavgada silahlar patladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 23:08
Alkollü şahıslar dehşet saçtı! Silahlar patladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, alkol alan grup arasında çıkan  kavgada Ali S. (36), pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre birlikte alkol alan Ali S. ile yanındakiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Darp edilen Ali S., henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Ali S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 23:08
  1. İlkadım
  2. Samsun
  3. kavga
  4. HABERLER

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Yerlikaya'dan 'çöken bina' ile ilgili flaş açıklama!
    1. Vali Yerlikaya'dan 'çöken bina' ile..
    2. İsrail'den Gazze'ye topçu ateşi
    3. Maçın ardından
    4. Ruhani'den 'ABD' çıkışı! "Tövbe ederse..
    5. İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Çöken..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    7. ABD Başkanı Donald Trump, gelecek..
    8. Vali Yerlikaya: "(Çöken bina) Muhammet..
    9. PSG, Fransa Kupası'nda çeyrek finalde
    10. İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Kartal'da..
    11. Alkollü şahıslar dehşet saçtı!..
    12. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
    13. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    14. SpaceX personel taşıyıcı mekiği için..
    15. İsrail Lübnan karasularını ihlal..
    16. Galatasaray avantajı yakaladı
    17. Mehmet Özhaseki'den anket açıklaması
    18. Hatay'da okullar tatil edildi!
    19. "Filistinli tutuklunun ölümünden..
    20. Esed rejiminin İdlib'e saldırıları..
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi