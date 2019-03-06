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Alkollü şahıslar birbirlerini tokatladı

Samsun'da alkollü iki şahıs, birbirlerine tokat atıp tartıştı.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:27
Alkollü şahıslar birbirlerini tokatladı

Samsun’da gündüz vakti alkollü şahısların birbirine tokat atması ve tartışması kameraya yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Anıt Park’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu gerekçesiyle kaldırımda yatan şahsı gören bir vatandaş, şahsa yardım etmek istedi. Alkollü şahıs kendine gelmeyince vatandaş elindeki suyu alkollü şahsın başından aşağı dökmeye başladı. Suyun etkisiyle kendine gelen alkollü şahıs diğer vatandaşların da yardımıyla parkın içerisine götürülmeye çalışıldı.

Tokat attı ve tartıştılar

Bu sırada diğer bir alkollü şahıs, parkın içerisine götürülen alkollü şahsa tokat attı. Daha sonra parkın içerisindeki banka oturtulan alkollü şahıs ile diğer alkollü şahıs arasındaki tartışma burada da devam etti. Diğer vatandaşların araya girmesiyle iki alkollü şahıs birbirinden uzaklaştırıldı. Banka oturtulan alkollü şahıs bir süre kendi kendine şarkı söyledikten sonra parktan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:27
  1. Tokat
  2. Samsun
  3. alkollü şahıslar
  4. Anıt Park

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