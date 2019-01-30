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Alkollü müşteriyi 1 yumrukta bayılttı!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kick boks antrenörü, komşu markettin sahibi kadını rahatsız eden sarhoş müşteriyi, bir yumrukta bayıltarak dışarı çıkardı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:14

İzmir'de alkollü müşterisinin tacizine uğradığını iddia eden market çalışanı kadının komşu esnafı olan kick boks antrenörü, alkollü kişiyi yumruklayarak bayılttı, ardından da sürükleyerek dışarı çıkardı.

Olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir markette meydana geldi. İddiaya göre, markete gelerek içki isteyen ve adı öğrenilemeyen adam, kadının satış yapmayacağını söylemesi üzerine küfür ederek taciz etmeye başladı.

Market çalışan kadın, adamın dışarı çıkmasını istemesine rağmen başarılı olamayınca, yan taraftaki spor salonundaki kick boks antrenörü Coşkun Küçüksayraç'a mesaj atarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen Küçüksayraç, sarhoş olduğu iddia edilen adamı ikna ederek dışarı çıkarmak istedi.

Yumruklayarak bayılttı

Kick boks antrenörü Küçüksayraç, adamın küfür etmeye devam etmesi üzerine yumruklayarak adamı bayılttı. Ardından da bayılan adamı sürükleyerek dışarı çıkardı. Yaşananlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Alkollü müşterinin tacizine maruz kaldığını iddia eden market çalışanı ise polisi arayarak şikayette bulundu. Olaya ilişkin polis soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:14
  1. İzmir
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