Alkollü kutlamanın hesabını veremeyen Durakoğlu, 2 No'lu Baro'ya ömür biçti!

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7 grubun katıldığı İstanbul Barosu seçimlerinde yüzde 32,5 oy almasına rağmen geri kalan yüzde 67,5’luk çoğunluğa da hükmetme fırsatı yakalayan Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, soluğu baloda almıştı. 21 Ekim gecesi Kanlıca Baro Bahçe Tesisleri’nde yaklaşık 400 katılımcının yer aldığı içkili balonun masraflarının da Baro kasasından ödettirildiği iddia edilmişti.

Verecek cevabı olmayınca 2 No'lu Baro'ya ömür biçti!

Alkollü kutlamanın hesabını veremeyen Mehmet Durakoğlu, Cumhuriyet'e konuşarak, 2 Nolu Baro'ya ömür biçti. "Çoklu baroların artısı, eksisi nedir? Siyasi iktidar İstanbul Barosu’nun ifade ettiği güçten etkilendiği için böyle bir tercih içerisinde bulundu." sözleri ile önce iktidarı hedef alan Durakoğlu, "Mücadele anlayışımız iktidarı rahatsız ediyor. Bizi siyaset yapmakla suçluyorlar ‘çıkar cüppeni gel’ diyorlar. Oysa siyasetçilerin hukuk konuştuğu yerde, hukukçuların siyaset konuşmamasını istiyorlar. İstanbul Barosu’nu nasıl susturacaksınız? Bunun mümkün olmadığı anlaşılınca geriye tek seçenek kaldı: Baronun ak dediğine kara diyen bir baro kurmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Durakoğlu, "Hukuksuz bir uygulamayla ortaya çıktı. Hukuksuzluk demokratik ülkelerde geleceğe taşınamıyor, bunu da taşıyamayacaklar. İktidarın düştüğü gün ikinci baro kapanacaktır." diyerek 2 No'lu Baro'ya ömür biçti.

'Biz yasakçı değil hukukçuyuz'

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, Mehmet Durakoğlu'na twitter hesabından cevap verdi. "Birileri iktidar değişince baromuzun kapanacağı hayalini görmüş." ifadesini kullanan Av. Şamlı, şunları söyledi:

"Baromuzun geleceği üyelerinin çelik iradesi üzerinde yükselecektir. Biz her meslektaşımızın iradesine saygılıyız. Saygı göstermeyi zamanla herkes öğrenecektir.Hukuka, milli iradeye saygısı ve tahammülü olmayanlara karşı özgürlükleri, milletimizin hukukunu, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı ayırım yapmadan inadına savunduk, savunacağız. Biz yasakçı değil hukukçuyuz."