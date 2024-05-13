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Gündem Alkollü adamın şuursuz sözleri gündem oldu!
Gündem

Alkollü adamın şuursuz sözleri gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 23:54:00 - 2024-05-13 23:56:39

Edirne’de alkollü şekilde direksiyon başına geçen minibüs şoförü, yolcuların ihbarı üzerine yakalandı.

Ehliyetine el konulan sürücü, "Ehliyetime el konulması çok iyi oldu. Gider çay ocağında çalışırım. Alkol almayan bir insan bu araçları kullanamaz" dedi.

ürücü H.K. gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ben yanlış bir şey yapmadım, kimseye yanlış davranmadım. Kimsenin hakkına girmedim. Elimden geldiği kadar insanlara düzgün davrandım. Ben bunu her akşam alıyorum. 14 yıldır bu işin içindeyim, kimsenin canına bir şey yapmadım. İnsanlara o kadar iyi davranıyorum ki, anlatamam. Ehliyetime el konulması çok iyi oldu. Gider çay ocağında çalışırım. Alkol almayan bir insan bu araçları kullanamaz. Ben bunu açık söylüyorum"

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