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Yerel Alkolik kadın ortalığı birbirine kattı! Taksiciyi dövüp iki polisi yaraladı
Yerel

Alkolik kadın ortalığı birbirine kattı! Taksiciyi dövüp iki polisi yaraladı

Yeniakit Publisher
2024-02-29 14:40:00 -
Alkolik kadın ortalığı birbirine kattı! Taksiciyi dövüp iki polisi yaraladı

Başakşehir'de bir taksiye binen alkolik S.H. ile taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte S.H., taksimetre üzerindeki cihazı kırıp taksi şoförüne küfür etti. Taksici, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polise de saldırıp hastanelik eden alkolik kadın gözaltına alındı. Ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Pazartesi günü Başakşehir ilçesinde meydana geldi. S.H. isimli kadın, Ortaköy’de bir mekanda alkol aldıktan sonra çağırdığı taksitle Başakşehir’e gitti. Yol boyunca taksiciyi rahatsız eden, silecekleri çalıştıran S.H., Başakşehir’e gelince taksi ücretini ödemek istemedi. Bunun üzerine taksiciyle tartışmaya başlayan S.H., taksiciye saldırmaya başladı.

Taksimetreyi kırıp, camlara saldıran S.H., taksiciye ise küfür etti. Bunun üzerine taksici polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.H.’yi sakinleştirmeye çalışsa da yapamadı. S.H., kendisine müdahale eden kadın polis memurunu da darp etti. S.H., ekipler tarafından zor kullanılarak gözaltına alındı. Yaralanan 2 polis memuru ise darp raporu alarak S.H.’den şikayetçi oldu.

Olayda gözaltına alınan S.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

S.H.’nin taksiye ve taksiciye saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde S.H.’nin taksiciye küfür ederek taksiyi kırdığı anlar yer aldı.


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