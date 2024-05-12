Alkolden ehliyetine el konuldu, “Nasıl yapacağız?” diye polise sordu

Olay, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gece yarısı bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 HK 292 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen T.G. (40) isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden alkollü olabileceği şüphesine kapılan trafik polisleri sürücüyü alkol kontrolünden geçirdi. Alkol muayenesinden geçirileceğini anlayan sürücü “1 bira içtim, devamı da olmayacaktı yani” diye muayeneden kurtulmak isterken, alkol metreye üflemesiyle 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ceza işlemleri için polis otosu başına alınan alkollü sürücüye polis memurları tarafından bilgiler verildi. Polis memurunun, “Ehliyetinize 6 ay el konuldu. Bu süre zarfında araç kullanmayın” demesi üzerine adeta şoka giren alkollü sürücü ilginç bir cevap vererek, “Amirim ama ben esnafım. Nasıl yapacağız?” diye sordu. Ceza ve ehliyetine el konulmasından kurtulmak isteyen sürücü polis memurlarına uzun süre dil dökerken, “Vallahi ilk defa böyle bir şey başıma geliyor yemin ederim. Vallahi mahvoluruz amirim yapmayın gözünüzü seveyim” dedi. Alkollü sürücüye yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilirken ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. Araç sürücünün bir yakınına teslim edildi. Alkollü sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA