Alkol zammı ayyaşların sesi karanlık odaya dert oldu! Her gün manşet atıyorlar

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Önceki gün alkole yapılan zamdan sonra ayyaşların sesi olmaya kararlı Oda TV, ilk haberinde “Bu zamlar insanı dertten içirir diyemiyoruz” başlığını kullandı. Dertli insanların dertlerini sonlandırdığı algısıyla atılan manşetle İslam'ın kesinlikle haram kıldığı alkole güzelleme yapan karanlık Oda, bu haberle sınırlı kalmayarak Türkiye'nin alkol fiyatındaki dünya sıralamasını araştırdı. Karanlıklar içindeki Oda TV, "Türkiye, Avrupa’da alkollü içeceklerin en pahalı satıldığı ülkelerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Toplum ahlakını, kültürel değerleri, İslâmî emirleri ve insan onurunu yok sayan her türlü girişimi desteklemekten geri durmayan karanlık oda, manşetten yaptığı haberlerle hızını alamayarak bir de sokakta insanları provoke etti. Sokak röportajında vatandaşlara ülkenin diğer bütün konularını görmezden gelerek, "Alkole yapılan zam hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.







