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Gündem Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!
Gündem

Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!

Alkol bulamayan müptezellerin hedefindeki Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, onlara en sonunda anlayacakları dilden bir cevap vererek, sosyal medya hesabını askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 23:25:00 - 2021-05-01 00:14:55
Alkol yasağı sebebi ile saldırganlaşan güruh tarafından hedef alındı: Prof. Boynukalın anlayacakları dilden cevap verdi!

 Yeniakit.com.tr 

17 gün sürecek 'tam kapanma' süresince alkol bulamayacak olan müptezeller, sosyal medyada organize olarak ne yapsalar susturmayı başaramadıkları eski Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı hedef aldılar. Prof. Boynukalın, kendisini haram maaş almakla suçlayan müptezellere önce şöyle cevap verdi:

"Bu ülkede yaşayan herkes ben dahil az çok vergi veriyor, hepimizin bu vergilerde hakkı var ve bunun büyük bir kısmı da içki ve kumar dışındaki helal kaynaklardan geliyor. Biz de yaptığımız işin, üniversite hocalığının karşılığını helal olan kısımdan alıyoruz; elhamdülillah."

'Helal haram nedir bilmeyen güruh bana ders vermeye kalkıyor'

Prof. Boynukalın, alkol vergisi üzerinden başlatılan linç kampanyasına verdiği cevabına, şu sözlerle devam etti: "Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor. Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var." 

Atesit derneği ile aynı safta 'zaferlerini' kutladılar

Boynukalın, kendisine yönelik linç kampanyası bitmeyince, bu kez anlayacakları dilden cevap verdi:

"Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım."

İşte paylaşılan nefret mesajları

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Yorumlar

Levent

Yaşasın zalimler için cehennem
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Bozok

Koççum hocam ağzına sağlık.
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