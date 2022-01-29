Alkol tüketimi yüzde 40 azaldı! Cinayetler ve trafikte ölümler de daha azalacak!

Alkol tüketiminde yüzde 40’lık bir düşüşün yaşanması kamuoyunda sevinçle karşılandı.

“Bütün kötülüklerin anası”

Dünyada ve Türkiye’de artış gösteren alkol tüketimi, başta kadına yönelik şiddet, aile faciaları, ölümlü trafik kazalarının yanı sıra uyuşturucu madde kullanımına da teşvik ederek büyük bir toplumsal çöküşe neden oluyor. ​Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (Sallallahu Aleyhi Vesellem) "bütün kötülüklerin anası" olarak tanımladığı içki, büyük felaketlere yol açıyor.

Alkole zam ve vergiler daha da artırılsın

Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada alkolün zararları her şekilde kanıtlandığı halde aşırı tüketilmesinin önüne devlet olarak geçilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Türkiye’de toplumsal bir sorun olarak görülen ‘alkol’e yapılan zam ve vergilerin daha da artırılması talep ediliyor.

Anayasaya göre devlet gereğini yapmalı

Anayasanın Gençlik ve Spor başlıklı 58'inci maddesinde, "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." ifadesinin gereğinin de devletin tüm birimleri tarafından yerine getirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Satışlar yüzde 40 düştü! Vergiler daha da artırılmalı!

Kadına yönelik şiddet ve özellikle trafikte alkole bağlı olarak yaşanan ölümlerin önüne geçmek için alınan tedbirler, vergi politikaları ve pazarlamadaki kısmi kısıtlamanın satışları yüzde 40 oranında düşürdüğü ortaya çıktı. Alkol tüketiminin daha da azaltılması için daha sert adımların atılması bekleniyor.