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Alkol tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Adana’da birinci ve ikinci katta oturan komşular arasında alkol alımı yüzünde çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:56
Alkol tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Adana’da birinci ve ikinci katta oturan komşular arasında alkol alımı yüzünde çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde 11 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Ramadan Silo (23) evinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra ise alkolün etkisiyle gürültü yapınca alt komşusu Ferdi B. (24) kapıyı çalarak "alkol alıp gürültü yapmayın" diyerek uyarıda bulundu. Ancak Ramadan Silo komşusuna kendisine karışamayacağını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ferdi B.’nin kardeşleri İzzettin B. (25) ve İbrahim B.’de olay yerine gelerek kavgaya karıştı. Bu sırada Ferdi B., Silo’yu bıçakladı.


Zanlı olay yerinden kaçarken yaralı, yakınlarının çağırdığı ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Silo hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda polis, kısa sürede Ferdi B. ve kavgaya karışan kardeşleri gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan bıçağı kullandığı öne sürülen Ferdi B. tutuklanırken kardeşleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:56
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