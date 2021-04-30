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Siyaset Alkol tartışmalarındaki safını seçti: İP'li Yavuz Ağıralioğlu iktidarı hedef aldı
Siyaset

Alkol tartışmalarındaki safını seçti: İP'li Yavuz Ağıralioğlu iktidarı hedef aldı

Tam kapanma süresince alkol satışının gerçekleşmeyecek olmasına ilişkin bir açıklama da İP'li Yavuz Ağıralioğlu'ndan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 21:34:00 -
Alkol tartışmalarındaki safını seçti: İP'li Yavuz Ağıralioğlu iktidarı hedef aldı

 Yeniakit.com.tr 

İP Genel Başkan Yarımcısı Yavuz Ağıralioğlu, 'alkol satış yasağı' tartışmalarındaki safını belli etti.

İktidara 'özür dileyin' diye seslendi!

İP'li Ağıralioğlu, bazı çevrelere şirin gözükmek için seçtiği ifadelerinde, Türk milletinin Ramazan ayına saygı suyup içmediğini belirtti. Sosyal medyada binlerce kişinin paylaşımlarından bihaber Ağıralioğlu, malum medyanın gece gündüz yaptığı provokasyonu da görmezden gelerek, AK Parti iktidarını hedef aldı. "Bizim milletimiz mübarek günlerde içmezler, ramazanda hassasiyet gösterirler." diyen İP Genel Başkan Yardımcısı, "Zaten milletimizin terbiyesinde olan şeyleri böyle bir siyasi alana çekip, milletimizin yeteri kadar yükü varken böyle bir uygulamayla ahlaklılar, ahlaksızlar diye tasnif etmek doğru değildir. Kendi milletimize böyle bir nezaketsizlik yaptığınız için özür dileyiniz." ifadelerini kullandı.

Alkol satışı neden gerçekleşmeyecek?

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'da başlayan 'tam kapanma', 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00'a kadar sürecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre istisna dışında kalan tekel bayileri de tam kapanma sürecinde faaliyet gösteremeyecek. Büyük market zincirlerinde de haksız rekabeti önlemek amacıyla 'alkol' satışı yapılmayacak.

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vatan

tuhaf adam
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