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Alkol, sigara ve oburluk beyni mahvediyor

Bunlara ek olarak ileri yaşın, erkek olmanın, yoksulluğun, ailede daha önce inme/felç geçirenlerin olmasının, yüksek seyreden kan basıncının, diyabetin, dislipidemilerin ve kalp hastalıklarının da risk fatörleri olduğu biliniyor..

29 Kasım 2018 Perşembe 19:00
Alkol, sigara ve oburluk beyni mahvediyor


Tıbbî imkânlar, teknoloji ilerliyor. Yaş ortalamasında gözle görülür artışlar oluyor. Fakat buna paralel olarak beyin hastalıklarında da ciddi bir yükseliş görülmekte. Beyin damar hastalıkları, epilepsi, parkinson, multipl scleroz, alzheimer, beyin tümörleri, depresyon, baş ağrısı ve baş dönmeleri gibi çeşitli beyin hastalıkları, yıldan yıla hızla artarak çok önemli birer sağlık sorunları haline geliyor.

Yalnız Amerika Birleşik Devletleri’nde yıllık 500.000 kişinin yeni ya da tekrarlayıcı inme nedeniyle hastaneye başvuruda bulunduğu biliniyor.

Her ne kadar bilhassa gelişmiş ülkelerde yıllar içinde yeni tedavi edici ve önleyici yaklaşımlar geliştirilmesiyle inmeye bağlı ölüm oranlarında düşme izlenmişse de toplumların yaş ortalamalarının artmasından dolayı halen ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. İnme geliştikten sonraki 5 yıl içinde % 45-61 oranında ölüm, % 25-37 oranında yeni bir inme gelişmektedir. Mortalite ile sonuçlanmayan vakalarda da inme yüksek bir morbiditeye sebep olmaktadır; hastaların yaklaşık % 31’i günlük hayatını sürdürmekte yardıma muhtaçken, % 20’si yardımsız yürüyememekte, % 16’sı bir hastane ya da bakımevine yatırılmaktadır.

Risk faktörleri

Yapılan çalışmalar, bilhassa sigara ve alkol kullanımının, şişmanlığın inme için önde gelen risk faktörleri olduğunu göstermiştir. Bunlara ek olarak ileri yaşın, erkek olmanın, sosyoekonomik seviyenin düşük olmasının, ailede inme öyküsü olmasının, yüksek seyreden kan basıncının, diyabetin, dislipidemilerin ve kalp hastalıklarının da risk faktörleri olduğu bilinmektedir.

Bu risk faktörlerinin mikrodolaşım bozuklukları, uyku uyanıklık düzenindeki bozulmalar ve çevre kirliliğine bağlı bazı müessirlerin de araya girmesinin inme görülme sıklığını arttırdıkları gözlenmiştir.

Bu risk faktörlerinin bir kısmı sabittir, yani tedavisi mümkün değildir, kalan kısmı ise değişkendir, yani tedavi edilebilmektedir.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 19:00
  1. alkolün zararları
  2. sigaranın zararları
  3. oburluğun zararları

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