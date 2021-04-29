Alkol satışının yasaklanmasına tepki gösteren Bilim Kurulu üyesini terletecek cevaplar!

Akit TV'de Murat Alan'ın sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun gündeme dair yorumlarıyla katkıda bulunduğu Manşetlerin Dili programında Yavuz’un 17 günlük kapanma sürecinde alkol satışına getirilen yasak kararını eleştiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz’un açıklamaları konuşuldu.

Bilim Kurulu Üyesi Yavuz, geçtiğimiz gün Habertürk'te katıldığı bir canlı yayında alkol yasağını eleştirerek "Tüm eleştirilere yüzde yüz katılıyorum. Hiçbir akılcı tarafı olmayan nasıl bir uygulamadır, ben de anlamış değilim gerçekten. İnsanların evinde alkol alması ne sakıncası var. Salgını önlemek adına yapılıyorsa bunun hiçbir akılcı yanı yok. Kalkıp neye dayanarak böyle bir şey yapabiliyorsunuz, ben gerçekten hayretler içerisindeyim. Çok yersiz. İnanılmaz bir şey, çok büyük hata. Ben olsam böyle bir uygulamadan hemen dönerim. Hiç doğru değil." ifadelerini kullanmıştı.

Yavuz’a cevap Karahasanoğlu, pandemi sonrasında alkol satışlarını yasaklayan dünya ülkelerinden örnekler verdi.