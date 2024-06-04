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Gündem Alkol neden yasaklanmalı? İşte cevabı
Gündem

Alkol neden yasaklanmalı? İşte cevabı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 11:32:00 - 2024-06-04 11:47:11

Mersin'de bir kadın otomobile bindiği sırada nişanlısı tarafından tekme tokat dövüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis merkezine giderek ifade veren kadın, birlikte dışarıya çıkarak alkol aldıklarını, dövülmediğini, nişanlısı tarafından araca binmesi için eliyle ittirildiği sırada yere düştüğünü ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre, dün gece merkez Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda, Azra H.A. adlı kadın, otomobile bindiği sırada yanında bulunan nişanlısı E.A. (46) tarafından darp edildi. Yediği dayakla yere düşen kadın ayağa kalkıp tartışmaya başlayınca tekrar tekme- tokat dövülerek yere yığıldı. Sosyal medyaya da yansıyan olay sonrası polis merkezine giderek ifade veren Azra H.A., şahsın nişanlısı olduğunu, birlikte dışarıya çıkarak alkol aldıklarını, dönüşte alkolün de etkisi ile kıskançlık sonrası nişanlısının 'bin şu arabaya' diyerek eliyle ittirdiği sırada yere düştüğünü öne sürdü. Kadın, darp edilmediğini ve kimseden şikâyetçi olmadığını söyledi.

Kadına şiddet cep telefonu görüntülerine yansıdı

Öte yandan, olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, aracın arka tekeri yanında yerde oturan kadının, erkek arkadaşı tarafından önce saçından çekilerek tokatlandığı, ardından ayağa kalkarak tartışmaya başlayan kadının tekme yumrukla darp edilerek yere yığıldığı anlar yer aldı.

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